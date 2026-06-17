Мокаев поддержал Топурию после поражения

Бывший боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе, британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев поддержал испано-грузина Илию Топурию после его поражения от американца Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

«Держись, чемпион. Я верю, что ты вернёшься в полную силу!» — написал Мокаев в своём аккаунте в социальной сети Х.

Для испано-грузинского бойца поражение в поединке с Джастином Гейджи стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Хайлайт, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.