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Джо Роган заявил о рекордных просмотрах UFC в Белом доме

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58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался о количестве зрителей, посмотревших турнир промоушена Даны Уайта UFC White House — Freedom 250, который состоялся в ночь на 15 июня на территории Белого дома в США.

Джо Роган заявил о рекордных просмотрах турнира в Белом доме
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«Это одно из самых просматриваемых спортивных событий в истории мира. Я не знаю, сколько всего просмотров на данный момент, но я знаю, что уже к понедельнику было более 150 млн. Просто к понедельнику, то есть это была ночь мероприятия, и люди, которые смотрели повтор, но теперь между тем временем и сейчас, вероятно, его посмотрели дополнительно ещё 50 или 60 млн человек», — сказал Роган на YouTube-канале JRE Clips.
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