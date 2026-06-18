34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался о бойцовском стиле своего будущего соперника и первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри.

— Есть какие-то сложности в его стиле?

— Да, у него сложный стиль. Постоянно убегает, назад идёт, отступает, постоянно его все прижимают. Такой, не сказать, что он зрелищный соперник. Если ещё вот в плане того, что для зрелищности боя тот же [Майкл] Моралес умеет бороться, тут же Моралес нападает сам. Нападает — это точно не про Иана Гарри, — сказал Махачев на YouTube-канале Red Corner MMA.

Поединок между бойцами пройдёт в августе на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.