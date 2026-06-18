Монсон: у Гэрри нет шансов в бою против Махачева

Монсон считает, что у Гэрри нет шансов в бою против Махачева
Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри не имеет шансов в поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Исламом Махачевым. Такое мнение ТАСС высказал бывший боец UFC Джефф Монсон.
Бой Махачев - Гэрри возглавит турнир UFC 330 16 августа.
"Махачев более опытный, более разнообразный боец, - сказал Монсон. - Он гораздо сильнее в борьбе. Мало кто может оказать ему достойное сопротивление. У Гэрри шансов нет".
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