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Монсон считает, что у Гэрри нет шансов в бою против Махачева

ТАСС

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри не имеет шансов в поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Исламом Махачевым. Такое мнение ТАСС высказал бывший боец UFC Джефф Монсон.

Монсон: у Гэрри нет шансов в бою против Махачева
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Бой Махачев - Гэрри возглавит турнир UFC 330 16 августа.

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"Махачев более опытный, более разнообразный боец, - сказал Монсон. - Он гораздо сильнее в борьбе. Мало кто может оказать ему достойное сопротивление. У Гэрри шансов нет".

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