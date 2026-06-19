Гэтжи не планирует возвращаться в октагон

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Джастин Гэтжи собирается проводить защиту пояса только в следующем году.

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«Я уже провёл два боя в этом году, а такое со мной случается очень редко. Поэтому вероятность того, что я снова выйду в октагон в текущем году, крайне невелика. Особенно после всего, через что мне пришлось пройти», — сказал Гэтжи в интервью Пэту МакАфи.

25 января на турнире UFC 324 Джастин Гэтжи победил Пэдди Пимблетта единогласным решением судей, завоевав титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.

15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 Гэтжи одержал досрочную победу над ранее непобедимым Илией Топурией и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

На данный момент на счету американского бойца смешанных единоборств 28 выигранных поединков в октагоне при 5 поражениях.