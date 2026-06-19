Шлеменко досрочно победил болгарина Дипчикова в дебютном бою в АСА

19 июня в Омске на «G-Drive Арене» проходит большой турнир АСА 204, в главном бою которого 42-летняя звезда российских ММА Александр Шлеменко дебютировал в лиге и встретился с восьмым номером рейтинга Николой Дипчиковым из Болгарии.

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Поединок завершился победой Шторма во втором раунде, когда россиянин зафиксировал удушающий приём, а болгарский атлет сдался.

Шлеменко (69-17-1-1NC) с победы дебютировал в ACA. Дипчиков (24-13-1NC) проиграл второй бой подряд.

В соглавном бою вечера россиянин Евгений Гончаров одержал победу после трёх раундов единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28) в бою с Хадисом Ибрагимовым.