WBA объявила о закрытии дивизиона, в котором титулами владеют россияне
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) анонсировала закрытие бриджервейта (от 90,7 кг до 101,6 кг).
«WBA привержена цели сокращения числа чемпионов мира, и наши недавние решения продолжают двигаться в этом направлении. WBA объявляет о прекращении признания весовой категории «бриджервейт». Оставшиеся ранее утвержденные поединки в этом дивизионе пройдут в течение переходного периода. После этого WBA не будет санкционировать бои в этой категории», — сказано в пресс-релизе.
Категория «бриджервейт» была создана WBA в декабре 2023 года. На момент упразднения дивизиона действующим чемпионом WBA в бриджервейте был россиянин Муслим Гаджимагомедов, а обладателем временного титула WBA является соотечественник Вартан Арутюнян.
Куман о разгроме Швеции: «Даже при 5:1 видно, что Нидерландам нужно много времени, чтобы распознать изменения в игре соперника. Было достаточно моментов, где можно сыграть лучше»
Ван Дейк о 5:1 с Швецией: «Победа всегда многое меняет, двигаемся дальше. Столько оранжевых футболок на стадионе – это великолепно»
Поттер про 1:5 от Нидерландов: «Разочарован. Швеция хорошо начала второй тайм, но пропустила 2 гола. Мы многому научимся благодаря этой игре»
Куман о разгроме Швеции: «Даже при 5:1 видно, что Нидерландам нужно много времени, чтобы распознать изменения в игре соперника. Было достаточно моментов, где можно сыграть лучше»
Ван Дейк о 5:1 с Швецией: «Победа всегда многое меняет, двигаемся дальше. Столько оранжевых футболок на стадионе – это великолепно»
Поттер про 1:5 от Нидерландов: «Разочарован. Швеция хорошо начала второй тайм, но пропустила 2 гола. Мы многому научимся благодаря этой игре»