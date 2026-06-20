«Ему в перерыве боя с Шавкатом шорты поменяли!» Махачев — о слабых сторонах Гарри

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт слабых сторон в стиле первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри. Их бой состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

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— Ты согласен, что самые опасные навыки Гарри — это кик и отбивание колен.

— Я не видел, чтобы он кому-то сильно колено отбил.

— Ну, допустим, в бою с Шавкатом [Рахмоновым].

— Ещё непонятно, это он Шавката травмировал или не он. Шавкат же смог до конца подраться. Значит, незначительная была травма. Я был на этом бою, в первом ряду сидел. Иан Гарри шорты порвал! За минуту отдыха ему шорты поменяли! Видны были там слабые стороны Гарри, я сразу подметил, — сказал Махачев в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.