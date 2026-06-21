Гейджи: в UFC должны создать компанию и отдать мне долю в ней, чтобы я мог получать доход

37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи выразил уверенность в том, что ему полагается компенсация от руководства лиги за вклад в развитие промоушена.

«Нахожусь в таком положении, когда заслуживаю вознаграждения за то, что сделал. Не за то, что я собираюсь сделать… [За моими плечами участие в таких турнирах, как] UFC 300, UFC 324, а теперь и этот [UFC White House — Freedom 250]. Это были самые масштабные турниры, на которых UFC нужен был кто-то, кто мог бы сделать что-то феноменальное. И каждый раз они выбирали меня, и я справлялся. Не был участником главного события на турнире UFC 300, но был одним из главных, всё равно затмил всех, хоть и проиграл. Поэтому считаю, что должен получить вознаграждение за то, что сделал. Вот в каком я положении. И говорю, что в UFC должны создать компанию и отдать мне долю в ней, чтобы я мог получать пассивный доход», — приводит слова Гейджи портал MMAJunkie.