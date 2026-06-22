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Джош Хокит вызвал Алекса Перейру на бой за титул BMF

Чемпионат.com

Тяжеловес UFC Джош Хокит обратился к Алексу Перейре с предложением провести бой за титул BMF на турнире в «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре.

Тяжеловес UFC Хокит вызвал Перейру на бой
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«Я жду сообщения «с Днём отца» от Алекса Перейры, потому что Я ТВОЙ ПАПОЧКА, ХА-ХА-ХА! Я против Алекса Перейры за большой пояс BMF в «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре?» — написал Хокит в социальной сети Х.
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Хокит начал привлекать внимание Перейры ещё до турнира UFC Freedom 250: он обращался к бразильцу на пресс-конференции и в отеле во время бойцовской недели. Перейра старался игнорировать Хокита, однако после поражения в соглавном событии от Сириля Гана он не может самостоятельно выбирать следующего соперника.

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