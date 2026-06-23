Экс-чемпион UFC О'Мэлли назвал величайшего бойца в легчайшем весе

Шон О'Мэлли назвал величайшего бойца в легчайшем весе
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли заявил, что после победы Петра Яна над Мерабом Двалишвили считает россиянина величайшим бойцом дивизиона.
«Я думал, что Алджо [Алджамейн Стерлинг] — величайший, но я вышел и побил его. Мераб выдал эту безумную серию, и я подумал: «Боже, Мераб — величайший всех времён». Затем Пётр возвращается и выглядит безумно в бою с Мерабом, и я думаю: «Пётр — величайший легчайший боец всех времён», — сказал О'Мэлли в подкасте One Night with Steiny.
Пётр Ян вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе в ночь на 7 декабря 2025 года в главном поединке вечера на UFC 323, победив Двалишвили единогласным решением судей. Этот бой стал для атлетов реваншем. В первом поединке, состоявшемся 11 марта 2023 года, Мераб одержал победу.
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