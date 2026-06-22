Порье объяснил, почему трилогия с Гейджи не состоится

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье объяснил, почему третий поединок с новоиспечённым обладателем титула UFC в категории до 70 кг соотечественником Джастином Гейджи не состоится.

«Мы с Джастином пожали друг другу руки в Вегасе. В прошлый раз, когда я его видел, мы смотрели бои друг друга, и он сказал: «Давай не будем снова подвергать наши семьи этому. Меня устраивает ничья 1-1, если тебя тоже». И мы пожали друг другу руки. Это был разговор с глазу на глаз, наедине. После такого я больше не могу вновь пытаться добиться трилогии», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.