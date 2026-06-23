Гэрри пообещал оживить полусредний дивизион после победы над Махачевым

Ирландский боец смешанных единоборств Иэн Гэрри в интервью Ариэлю Хельвани высказался о предстоящем титульном поединке против чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

«Полусреднему весу будет лучше, когда я стану чемпионом. Махачев дерется только раз в год, так что его следующая защита могла бы быть только летом 2027 года. Полусредний вес UFC сейчас является лучшим в мире ММА. Наш дивизион сейчас на своем пике, он забит классными бойцами. И когда я стану чемпионом, то вы увидите серьезную активность в нашем весе. Это я вам обещаю», — заявил Гарри.

Бой Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330 16 августа. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в полусреднем весе.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.