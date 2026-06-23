Фото: первая битва взглядов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича
В среду, 23 июня, в Лондоне, Англия, прошла первая битва взглядов между 21-летним английским боксёром-профессионалом словацко-нигерийского происхождения Мозесом Итаумом, выступающим в тяжёлой весовой категории, и 34-летним именитым хорватским тяжеловесом Филипом Хрговичем.
Поединок между двумя тяжеловесами состоится 29 августа 2026 года в Лондоне на легендарной «О2 Арене».
Мозесу Итауме 21 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2023 году. Всего на его счету 14 побед (12 – нокаутом) и ни одного поражения. В последнем поединке нокаутом победил Джермена Франклина.
Хргович в последний раз выходил на ринге 16 августа 2025 года, когда судейским решением победил Дэвида Аделея.
Панама – Хорватия. Модрич и Пума Родригес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
Капитан Узбекистана Шомуродов после 0:5 с Португалией: «Мы отдали на поле все силы, но против таких соперников нужна и удача. Приносим извинения болельщикам»
Роналду не стал меняться футболками с игроками Узбекистана после победы Португалии. Криштиану отдал свою Далоту
Панама – Хорватия. Модрич и Пума Родригес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
Капитан Узбекистана Шомуродов после 0:5 с Португалией: «Мы отдали на поле все силы, но против таких соперников нужна и удача. Приносим извинения болельщикам»
Роналду не стал меняться футболками с игроками Узбекистана после победы Португалии. Криштиану отдал свою Далоту