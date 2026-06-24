Адесанья категорично высказался насчет завершения карьеры в ММА

Исраэль Адесанья категорично высказался насчёт завершения карьеры в ММА
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья высказался насчёт завершения карьеры в смешанных единоборствах.
«Даже если я снова потерплю поражение, мой капитал может уменьшится, но я всё равно опережаю большинство тех, кто пришёл в эту игру. Я не хочу останавливаться на достигнутом… Моё эго очень сильно связано с этим. Я знаю, на что ещё способен», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.
В своём профессиональном рекорде Адесанья имеет 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и шесть поражений. В качестве профи Исраэль дебютировал в 2012 году.
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