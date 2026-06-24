Стрикленд назвал Порье "настоящим ниггером"

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд отреагировал на задержание 37-летнего бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе соотечественника Дастина Порье в аэропорту Атланты за появление в нетрезвом виде в публичном месте.

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«Бро, этот парень настоящий ниггер. Он забыл, что является белым», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

В штате Джорджия, гже был арестован Порье, за появление в общественном месте в состоянии опьянения в случае признания вины может грозить до года тюремного заключения и/или штраф.

Дастин имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.