Президент UFC вспомнил, какое первое впечатление на него произвел Макгрегор

Дана Уайт вспомнил, какое первое впечатление на него произвёл Конор Макгрегор
Президент UFC Дана Уайт вспомнил, какое первое впечатление на него произвёл бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор.
Я ушёл с ужина [с Конором] и позвонил Лоренцо Фертитте, после чего сказал ему:
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«Не знаю, умеет ли этот парень драться, но если он хотя бы сможет бить, то станет величайшей звездой в истории», — приводит слова Уайта аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.
Напомним, Конор присоединился к сильнейшей организации в мире в начале 2013 года после того, как стал двойным чемпионом в британской лиге Cage Warriors в полулёгком и лёгком весе.
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