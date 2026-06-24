Боец Умар Нурмагомедов совершил восхождение на Эльбрус с альпинисткой Пековой
Российский боец Умар Нурмагомедов совершил восхождение на Эльбрус с рекордсменкой Книги Гиннесса — альпинисткой Алиной Пековой. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
«Умар — профессиональный спортсмен, привыкший к высоким нагрузкам, и я посчитала, что он справится с такой непростой задачей. Мы выбрали формат однодневного восхождения. К нашей команде также присоединился его друг и тренер Сейфулла», — поделилась она.
Пекова рассказала, что группа вышла ночью, дошла до седловины и встретила рассвет. Несмотря на ухудшившуюся затем погоду и усилившийся ветер, в 07:00 они уже стояли на западной вершине Эльбруса, где высота составляет 5642 м.
1 июня стало известно, что Умар Нурмагомедов подерется с девятым номером рейтинга легчайшего веса Джонатаном Мартинезом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Турнир пройдет 25 июля. Организация официально анонсировала этот поединок как со-главное событие бойцовского вечера.
На счету 20-летнего Нурмагомедова 20 побед в 21 профессиональном бою по правилам ММА и одно поражение. Он занимает вторую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. 32-летний Мартинез имеет рекорд 14 побед при одном поражении и располагается на девятом месте рейтинга.
Пекова стала первой представительницей России, которой удалось покорить все высочайшие горы Земли — 14 «восьмитысячников», горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров.
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