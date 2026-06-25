Тренер Топурии раскрыл сроки возвращения бойца

Тренер по физической подготовке бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии Хесус Галло рассказал о состоянии бойца после поражения от американца Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250 и заявил, что Илия может вернуться в октагон уже в декабре 2026 года.

«С каждым днём он выглядит совершенно по-другому… Честно говоря, он выглядит так, будто и не участвовал в поединке. Вся отёчность на лице спала, все синяки, которые у него были, исчезли. Врач сказал нам, что всё должно зажить как следует через 6-8 недель, переломов со смещением не было. После этого, чтобы он снова начал биться, чтобы снова начать тренироваться, спарринговать, потребуется некоторое время, чтобы всё окончательно закрепилось. Думаю, речь идёт как минимум о 2-3 месяцах, без сомнения. Если бы вы увидели нас в реванше или в каком-нибудь другом бою, это было бы ближе к концу года, в декабре. Так что посмотрим», — приводит слова Галло MMA Pros Pick в социальной сети Х.

На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.