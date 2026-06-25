Усик может в ближайшее время завершить карьеру

Именитый украинский боксер Александр Усик в ближайшее время может объявить о завершении профессиональной карьеры. Об этом рассказал представитель спортсмена Сергей Лапин в комментарии The Mirror.

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«Ясность наступит очень скоро. Но люди должны помнить одно: когда боксер достигает того, чего достиг Александр, каждое его появление на ринге становится особенным. Возможно, фанаты уже видели его на ринге в последний раз. А может быть, впереди еще одна глава», — указал он.

24 мая 2026 года Усик одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена. По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам. Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

Усик — действующий чемпион мира по версиям WBC (2024—н.в.), WBA (2021—н.в.), WBO (2021—2025), IBO (2021—н.в.), IBF (2021—2024, 2025—н.в.) и The Ring (2022—н.в.) в тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом (2018—2019) и дважды в тяжелом весе (2024, 2025).