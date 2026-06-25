Стало известно состояние здоровья Александра Емельяненко после операции

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко покинул реабилитационный центр при МГУ, где проходил восстановление после операции на позвоночнике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсмена Ваху Шанхоева.

«Александра выписали из больницы. Он сейчас передвигается с тростью, поскольку обострились проблемы со спиной», — рассказал источник агентства.

По информации менеджера, врачи не требуют повторной операции, однако спортсмену необходима полная реабилитация.

Емельяненко перенёс операцию на позвоночнике в марте 2025 года. После хирургического вмешательства боец некоторое время передвигался на инвалидной коляске. В декабре 2025 года он вернулся в октагон и победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.

Карьера Емельяненко в MMA началась в 2003 году. В его послужном списке 30 побед, 10 поражений и одна ничья. Он встречался с такими бойцами, как Мирко Филипович, Джош Барнетт, Сергей Харитонов, Фабрисио Вердум, Джефф Монсон, Боб Сапп и Магомед Исмаилов. Емельяненко также является бывшим чемпионом мира по версии ProFC и многократным чемпионом России и мира по боевому самбо.