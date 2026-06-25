Макгрегор заявил, что входит в свой прайм

Макгрегор: чувствую, что вхожу в свой прайм
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что из-за длительного перерыва чувствует себя свежее большинства бойцов своего возраста, а травма помогла ему открыть новую версию себя. Бой Макгрегор — Холлоуэй станет главным событием вечера на турнире UFC 329, который пройдёт 12 июля в Лас-Вегасе, США.
«Чувствую себя гораздо свежее, чем эти соперники. У меня было время для отдыха, чувствую, что вхожу в свой прайм. Я всегда говорю: «Травма — это не только процесс восстановления, это процесс открытия». Ты открываешь многое о себе. Открываешь многое о своём телосложении, теле, движениях и механике. Всё происходит не просто так. Это принесёт долголетие моей карьере», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу UFC on Paramount.
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