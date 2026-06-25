Пимблетт резко высказался о титульном поединке Царукяна

«Это чушь собачья. Просто чертовщина». Пимблетт — о титульном поединке Царукяна
Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт заявил, что Арман Царукян не должен стать следующим претендентом на титул в лёгком весе. По его словам, за последние три года россиянин победил только Дэна Хукера и отказался от реванша с Матеушем Гамротом.
«Не думаю, что он заслуживает следующим биться за титул, ребята. За последние три года он победил только Дэна Хукера. Ему предложили реванш с Гамротом, он отказался. Представьте, что вам предлагают реванш против того, кто вас победил, а вы говорите «нет». Это чушь собачья. Просто чертовщина», — приводит слова Пимблетта MMA Pros Pick в социальной сети Х.
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