Пимблетт резко высказался о титульном поединке Царукяна

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт заявил, что Арман Царукян не должен стать следующим претендентом на титул в лёгком весе. По его словам, за последние три года россиянин победил только Дэна Хукера и отказался от реванша с Матеушем Гамротом.

«Не думаю, что он заслуживает следующим биться за титул, ребята. За последние три года он победил только Дэна Хукера. Ему предложили реванш с Гамротом, он отказался. Представьте, что вам предлагают реванш против того, кто вас победил, а вы говорите «нет». Это чушь собачья. Просто чертовщина», — приводит слова Пимблетта MMA Pros Pick в социальной сети Х.