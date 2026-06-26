Шара Буллет назвал величайшего бойца UFC в истории

Шара Буллет назвал лучшего российского и величайшего бойцов UFC в истории
Популярный российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прошёл блиц-опрос, ответив на несколько вопросов, связанных со смешанными единоборствами.
— Лучший боец в UFC в данный момент?
— Ислам Махачев.
— Лучший город для проведения поединка?
— Лос-Анджелес.
— Самый зрелищный боец UFC?
— Шара Буллет.
— Лучший российский боец в истории UFC?
— Хабиб [Нурмагомедов].
— Лучший бой в истории UFC?
— Дэн Хендерсон против Маурисиу Руа.
— Лучший боец в истории UFC?
— Джон Джонс, — сказал Магомедов в интервью порталу TNT Sports.
Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. В своём профессиональном рекорде в ММА Шара имеет 16 побед и одно поражение.
Гюлер о вылете Турции с ЧМ: «Простите нас. Мы хотели осчастливить людей и вместе написать новую историю. Отныне каждый матч сборной будет шансом реабилитироваться»
Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмены гола Винисиуса в ворота Шотландии. Конфедерация потребовала не назначать мексиканского судью Рамоса на игры сборной
Луис Суарес: «Неуместно сравнивать Месси и Ямаля. Разные футболисты. Посмотрите, чего Лео добивается в своем возрасте. Будем надеяться, что Ламин достигнет хотя бы того же уровня»