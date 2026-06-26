Джон Джонс ответил на вопрос о своем будущем в ММА

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс не исключил возможности возобновления карьеры в смешанных единоборствах.

«Конор вернулся, а почему я снова не дерусь? Никогда не говори «никогда». Прямо сейчас мы заканчиваем тренировочный лагерь Гейбла. Он выглядит просто невероятно. Я был его основным спарринг-партнёром и двигаюсь так, будто никуда и не уходил. Похоже, стволовые клетки работают», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных единоборств.