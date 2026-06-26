Джо Роган восхитился выступлением Гейджи в бою с Топурией

«Безумие. Джастин разбил Илию до крови». Роган — о выступлении Гейджи в бою с Топурией
58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган с восхищением высказался насчёт выступления соотечественника Джастина Гейджи в бою с испано-грузином Илией Топурией за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.
«То, как Джастин это сделал [выступил и победил] в Белом доме, — это просто безумие. Некоторые букмекеры считали его аутсайдером с коэффициентом шесть к одному. Илия Топурия чертовски хорош, и он доставил ему немало проблем во втором раунде. Я пересмотрел бой вчера. Второй раунд был жестоким. Илия просто разрушал ему печень, но даже во втором раунде Джастин всё равно разбил Илию до крови. У него было разбито лицо, хотя Джастин также пострадал, когда доносил удары до головы Илии, и это сыграло огромную роль в бою. Я не знаю, насколько точны эти сообщения, но сообщается, что у него были сломаны две глазницы и нос. То есть у него были сломаны оба глаза и нос. А Джастин приехал сюда [в студию на запись подкаста] через пару дней, и он выглядел отлично. Это просто безумие», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.
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