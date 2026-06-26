Шара Буллет устроил стычку на битве взглядов

Российский боец Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и бразилец Мишель Перейра устроили стычку во время битвы взглядов перед турниром UFC Baku, который пройдёт завтра, 27 июня.

На трансляции видно, как Шара Буллет, стоя лицом к лицу с Перейрой, внезапно схватил бразильца за шею. Секьюрити и представители организаторов мгновенно отреагировали и разняли бойцов, разведя их по разным сторонам.

Права на видео принадлежат UFC.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. В своём профессиональном рекорде в ММА Шара имеет 16 побед и одно поражение.

Мишелю Перейре 32 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2019 году. Мишель имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 32 победы, 14 поражений, а два боя были признаны несостоявшимися.