Александр Усик освободил все чемпионские пояса
Александр Усик освободил все чемпионские пояса.
Об этом он сообщил в соцсетях.
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«Сегодня хороший день, чтобы сказать, что я хочу освободить все пояса, которыми сейчас владею. Хочу сделать их вакантными, чтобы парни, которые стоят в очереди, могли за них побоксировать. Друзья, я оставляю пояса, но не оставляю спорт. У меня еще остался «последний танец», – заявил Усик.
До сегодняшнего дня Александр Усик владел поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF. В последнем бою он победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.
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