Россиянин Кудряшов нокаутировал Юссефи на турнире IBA Bare Knuckle в Москве

Российский боксер Дмитрий Кудряшов победил иранца Хасана Юссефи на турнире по боям на голых кулаках IBA Bare Knuckle. Соревнования прошли в Москве.

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Кудряшов победил нокаутом в третьем раунде.

Как сообщает корреспондент ТАСС, после боя Юссефи потребовалась помощь врачей.

Кудряшову 40 лет. На его счету 30 побед (28 нокаутом) и 6 поражений в профессиональном боксе. Он владел серебряным поясом Всемирного боксерского совета (WBC), интернациональным поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC в первом тяжелом весе. В 2017 году боксировал за титул регулярного чемпиона мира WBA, проиграв кубинцу Юниэлю Дортикосу.