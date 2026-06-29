Джон Джонс назвал победителя боя между Царукяном и Топурией

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Джон Джонс на турнире IBA Bare Knuckle заявил, что в случае боя между Арманом Царукяном и Илией Топурией россиянин одержит победу.

«Ты и так уже знаешь, Арман победит Топурию в любой день. В любой», — сказал Джонс.

На счету 29-летнего Царукяна 23 победы и три поражения в ММА. В последний раз он выходил в октагон в ноябре 2025 года, уступив единогласным решением судей Исламу Махачеву. После этого поражения он взял паузу для подготовки.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе.

Топурия восстанавливается после поражения от Гейджи. Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и попросил остановить бой из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.