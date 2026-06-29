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Шара Буллет может провести бой на турнире UFC в Абу-Даби

ТАСС

Российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) может провести следующий бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Шара Буллет может подраться в Абу-Даби
© ТАСС

В минувшие выходные Магомедов победил бразильца Мишела Перрейру единогласным решением судей на турнире UFC в Баку.

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"Шара не получил серьезных травм. Он может провести следующий бой в октябре в Абу-Даби", - сказал собеседник агентства.

Магомедову 32 года. На его счету 17 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

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