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WBA присвоила Мурату Гассиеву статус полноценного чемпиона мира

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Российский боксёр Мурат Гассиев стал полноценным чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBA, сообщает официальный сайт. Организация повысила его статус после того, как украинец Александр Усик освободил все чемпионские пояса.

WBA присвоила Гассиеву статус полноценного чемпиона мира
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Напомним, что следующий поединок Мурата Гассиева состоится 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве. его соперником станет 14-й номер в рейтинге WBA француз Тони Йока.

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Мурату Гассиеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2016-м стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе. Всего на его счету 33 победы (26 – нокаутом) и три поражения.

Тони Йока 34 года. Француз дебютировал как профессионал в 2017 году. Всего на его счету 15 побед (12 – нокаутов) и три поражения.

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