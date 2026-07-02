WBA присвоила Гассиеву статус полноценного чемпиона мира

WBA присвоила Мурату Гассиеву статус полноценного чемпиона мира
Российский боксёр Мурат Гассиев стал полноценным чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBA, сообщает официальный сайт. Организация повысила его статус после того, как украинец Александр Усик освободил все чемпионские пояса.
Напомним, что следующий поединок Мурата Гассиева состоится 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве. его соперником станет 14-й номер в рейтинге WBA француз Тони Йока.
Мурату Гассиеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2016-м стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе. Всего на его счету 33 победы (26 – нокаутом) и три поражения.
Тони Йока 34 года. Француз дебютировал как профессионал в 2017 году. Всего на его счету 15 побед (12 – нокаутов) и три поражения.
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