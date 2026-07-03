Махачеву присвоили звание заслуженного мастера спорта России

Обладателю титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории россиянину Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В 2025 году он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях. Махачев четырежды защищал пояс чемпиона в легком весе, которым владел с октября 2022 года, но позднее оставил его ради перехода в другую категорию. В ноябре 2025-го боец победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

Ранее ТАСС сообщал, что Махачев будет защищать чемпионский титул UFC в бою против ирландца Иана Гэрри на турнире организации в августе. Соревнования пройдут в ночь на 16 августа по московскому времени в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).