Усик может провести последний бой в промоушене Даны Уайта

Александр Усик ведет переговоры о последнем поединке с промоушеном Даны Уайта Zuffa Boxing. В качестве соперника рассматривается Деонтей Уайлдер
Команда Александра Усика ведет переговоры с промоушеном Даны Уайта Zuffa Boxing о прощальном бое, сообщил директор промоутерской команды Усика Сергей Лапин.
«Мы ведем прямые переговоры с Zuffa Boxing на самом высоком уровне. На данном этапе никаких соглашений пока не подписано. Усик уже говорил, что рассматривает Деонтея Уайлдера, как соперника для своего последнего боя. Это противостояние с большим потенциалом с точки зрения спорта, медиа и международных отношений», – сказал Лапин.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Ранее Александр Усик освободил все свои пояса и заявил, что проведет последний поединок.
Спортс: главные новости
ФИФА может дисквалифицировать Балогуна на несколько матчей за удаление в игре с Боснией. Ранее Мадибо из Катара забанили на 5 игр за фол на Коне
Холанд предложил Винисиусу повторить завирусившийся мем из «Белых цыпочек»: «Нам надо это сделать»
Анчелотти об игровом времени Неймара: «Конечно, он недоволен, но ведет себя хорошо. Он готов играть все 90 минут»