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Александр Усик ведет переговоры о последнем поединке с промоушеном Даны Уайта Zuffa Boxing. В качестве соперника рассматривается Деонтей Уайлдер

Sports.ru

Команда Александра Усика ведет переговоры с промоушеном Даны Уайта Zuffa Boxing о прощальном бое, сообщил директор промоутерской команды Усика Сергей Лапин.

Усик может провести последний бой в промоушене Даны Уайта
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«Мы ведем прямые переговоры с Zuffa Boxing на самом высоком уровне. На данном этапе никаких соглашений пока не подписано. Усик уже говорил, что рассматривает Деонтея Уайлдера, как соперника для своего последнего боя. Это противостояние с большим потенциалом с точки зрения спорта, медиа и международных отношений», – сказал Лапин.
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Ранее Александр Усик освободил все свои пояса и заявил, что проведет последний поединок.

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