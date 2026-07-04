Пэдди Пимблетт: Топурия – жирный полулегковес
Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт заявил, что испано-грузин Илия Топурия не является легковесом, и после возможного боя с ним испанец вернётся в полулёгкий вес.
«Я всегда говорил, что весовые категории существуют не просто так. Илия Топурия – жирный полулегковес. Он не легковес, мужик. Если мы когда-нибудь подеремся – люди в этом убедятся. После боя со мной он вернется в полулегкий вес, осознав, насколько он маленький», – сказал Пимблетт в видео на YouTube-канале Spinnin Backfist.
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В своём последнем поединке Пимблетт уступил американцу Джастину Гейджи в борьбе за временный титул UFC.
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