«В очередной раз хотел сняться с боя». Белаз — о победе над Рагозиным на RCC 25
27-летний белорусский боец смешанных единоборств Владислав «Белаз» Ковалёв заявил, что планировал сняться с титульного поединка с 34-летним российским атлетом Михаилом Рагозиным.
«В очередной раз я хотел сняться с боя. Но у меня были мысли в голове: «Я не могу подставить организацию, Николая Клименко, RCC, соперника и тех парней, которые за моей спиной». Мы приехали в гости, приехали за победой. И мы эту победу одержали», — сказал Владислав Ковалёв после боя.
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Поединок между Белазом и Рагозиным возглавил кард турнира RCC 25, который состоялся сегодня, 4 июля, в Екатеринбурге. Белорусский атлет удушающим приёмом победил в первом раунде.
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