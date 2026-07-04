«В очередной раз хотел сняться с боя». Белаз — о победе над Рагозиным на RCC 25

27-летний белорусский боец смешанных единоборств Владислав «Белаз» Ковалёв заявил, что планировал сняться с титульного поединка с 34-летним российским атлетом Михаилом Рагозиным.

«В очередной раз я хотел сняться с боя. Но у меня были мысли в голове: «Я не могу подставить организацию, Николая Клименко, RCC, соперника и тех парней, которые за моей спиной». Мы приехали в гости, приехали за победой. И мы эту победу одержали», — сказал Владислав Ковалёв после боя.

Поединок между Белазом и Рагозиным возглавил кард турнира RCC 25, который состоялся сегодня, 4 июля, в Екатеринбурге. Белорусский атлет удушающим приёмом победил в первом раунде.