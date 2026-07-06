Илию Топурия встретили песней и аплодисментами

Экс-чемпион UFC в легком весе Илия Топурия встретился с командой после выписки из больницы после поражения от Джастина Гейджи.

Команда встретила бойца песней и аплодисментами. Ранее тренер Топурии по физподготовке Хесус Галло заявил, что Илия вернется к тренировкам не раньше, чем через 2-3 месяца.

15 июня Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250. После боя он отправился в больницу.