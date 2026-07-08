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UFC официально анонсировал бой Нурмагомедова против Ядуна

Матч ТВиещё 3

UFC официально подтвердил, что бывший претендент на титул чемпиона в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов проведет поединок против китайца Сун Ядуна.

UFC официально анонсировал бой Нурмагомедова против Ядуна
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Поединок россиянина и китайца станет главным боем турнира в Шанхае (Китай), который состоится 29 августа.

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На счету 30‑летнего Нурмагомедова 20 побед и одно поражение за карьеру в ММА, у 28‑летнего Сун Ядуна 23 победы, девять поражений и одна ничья.

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