UFC официально анонсировал бой Нурмагомедова против Ядуна

UFC официально подтвердил, что бывший претендент на титул чемпиона в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов проведет поединок против китайца Сун Ядуна.

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Поединок россиянина и китайца станет главным боем турнира в Шанхае (Китай), который состоится 29 августа.

На счету 30‑летнего Нурмагомедова 20 побед и одно поражение за карьеру в ММА, у 28‑летнего Сун Ядуна 23 победы, девять поражений и одна ничья.

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