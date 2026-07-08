UFC официально анонсировал бой Нурмагомедова против Ядуна

UFC официально подтвердил, что бывший претендент на титул чемпиона в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов проведет поединок против китайца Сун Ядуна.
Поединок россиянина и китайца станет главным боем турнира в Шанхае (Китай), который состоится 29 августа.
На счету 30‑летнего Нурмагомедова 20 побед и одно поражение за карьеру в ММА, у 28‑летнего Сун Ядуна 23 победы, девять поражений и одна ничья.
Прямые трансляции турниров UFC смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Защитник Швейцарии Аканджи о промахе с 11-метрового против Колумбии: «Сказал Якину, что это был мой последний пенальти. Это было ужасно»
Кирьяков об Аргентине: «Резерв есть, но запаса прочности нет. Нельзя полагаться только на Месси, он тоже не железный»
Депутат Журова: «Такого, как Месси, нет и в других странах, не только в России. Лео и Роналду – уникумы. Но у нас был Яшин. Есть Сафонов, прекрасный Акинфеев»