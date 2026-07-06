Британский боксер отказался от поединка из-за таролога

Британский боксер Джо Джойс отказался от поединка против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Мурата Гассиева из-за таролога. Об этом ТАСС рассказали в команде Гассиева.

Ранее из-за травмы с боя против россиянина снялся француз Тони Йока. Поединок планировалось провести 11 июля в Москве.

"Есть такая информация, что Джойс советовался с тарологом. И ему не рекомендовали боксировать против Гассиева, - рассказал собеседник ТАСС. - При этом Джойс будет боксировать на том же турнире против Артема Сусленкова".

Гассиеву 32 года, на его счету 33 победы (26 нокаутом), 2 поражения. В декабре он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева в шестом раунде и стал регулярным чемпионом мира WBA в супертяжелом весе. Позднее Гассиева утвердили в статусе полноценного чемпиона мира.