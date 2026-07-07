Россия возглавила список сильнейших стран в MMA

Американский телеканал ESPN представил свой рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах. Список возглавила Россия, сместив с первого места Соединённые Штаты, лидировавшие в 2024 и 2025 годах.

Рейтинг сильнейших стран в MMA от ESPN:

1. Россия;

2. США;

3. Бразилия;

4. Великобритания;

5. Австралия;

6. Грузия;

7. Франция;

8. Мексика;

9. Новая Зеландия;

10. Китай.

Напомним, в актуальный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории входят двое россиянин. Чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев располагается на первой строчке, чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян — на третьей.