Россия возглавила список сильнейших стран в MMA от ESPN
Американский телеканал ESPN представил свой рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах. Список возглавила Россия, сместив с первого места Соединённые Штаты, лидировавшие в 2024 и 2025 годах.
Рейтинг сильнейших стран в MMA от ESPN:
1. Россия;
2. США;
3. Бразилия;
4. Великобритания;
5. Австралия;
6. Грузия;
7. Франция;
8. Мексика;
9. Новая Зеландия;
10. Китай.
Напомним, в актуальный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории входят двое россиянин. Чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев располагается на первой строчке, чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян — на третьей.
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