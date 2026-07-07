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Конор Макгрегор: «Сейчас я на пике формы и собираюсь нокаутировать Холлоуэя»

Sports.ru

Конор Макгрегор заявил, что нокаутирует Макса Холлоуэя в предстоящем бою на турнире UFC 329.

Макгрегор пообещал нокаутировать Холлоуэя
© Sports.ru
«Мне еще многое предстоит покорить в этом виде спорта: еще больше достижений, больше поясов, больше нокаутов, больше рекордов и больше денег. Я заберу все. Бои – это мир Макгрегора. Сейчас я на пике формы и собираюсь это показать. Я убежден, что таланта не существует. Вы достигнете цели, если потратите время. Я не талантлив, я одержим. У меня намного больше опыта, но, кроме того, я более искусен во всех аспектах боевого спорта. Вы не захотите находиться со мной в октагоне, потому что я опасен везде и могу нокаутировать вас из любой позиции. Это я и намерен сделать в бою с Холлоуэем», – сказал Макгрегор.
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Бой Макгрегор – Холлоуэй пройдет 11 июля и будет главным на UFC 329.

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