Макгрегор пообещал нокаутировать Холлоуэя

Конор Макгрегор: «Сейчас я на пике формы и собираюсь нокаутировать Холлоуэя»
Конор Макгрегор заявил, что нокаутирует Макса Холлоуэя в предстоящем бою на турнире UFC 329.
«Мне еще многое предстоит покорить в этом виде спорта: еще больше достижений, больше поясов, больше нокаутов, больше рекордов и больше денег. Я заберу все. Бои – это мир Макгрегора. Сейчас я на пике формы и собираюсь это показать. Я убежден, что таланта не существует. Вы достигнете цели, если потратите время. Я не талантлив, я одержим. У меня намного больше опыта, но, кроме того, я более искусен во всех аспектах боевого спорта. Вы не захотите находиться со мной в октагоне, потому что я опасен везде и могу нокаутировать вас из любой позиции. Это я и намерен сделать в бою с Холлоуэем», – сказал Макгрегор.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Бой Макгрегор – Холлоуэй пройдет 11 июля и будет главным на UFC 329.
Спортс: главные новости
Месси, Салах, Альварес, Энцо, Ашур – в стартовых составах Аргентины и Египта на матч ЧМ-2026
Неймар и Каземиро плакали в раздевалке после вылета Бразилии с ЧМ. Форвард «Сантоса» попрощался с командой (Globo Esporte)
Канчельскис о ситуации с Балогуном: «Давайте теперь каждый президент будет звонить в ФИФА и просить отменить красную карточку. Инфантино сам себя унизил, повел себя как не мужик»