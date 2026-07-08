Макгрегор выбрал величайшего полулегковеса в истории UFC

Конор Макгрегор назвал величайшего полулегковеса в истории UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор назвал, по его мнению, лучшего бойца полулёгкого дивизиона (до 65 кг) в истории организации.
«Эта рейтинги величайших полусредневесов, я бил этих людей, но меня нет в списке. Как я тогда так легко их побил? Активность? Это оправданное заявление, конечно, я понимаю, но нельзя не учитывать навыки. Кто был лучшим? Я. И результаты это доказывают. Я всё понимаю, но всё же я не согласен. Я – величайший полулегковес после Брюса Ли!» — приводит слова Макгрегора ESPN.
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Напомним, 12 июля на турнире UFC 329 Макгрегор проведёт реванш с американцем Максом Холлоуэем. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.
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