Макгрегор ответил на вопрос о своем будущем в MMA

Конор Макгрегор ответил на вопрос о своём будущем в MMA после боя с Холлоуэем
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о возможном продолжении карьеры.
«Сколько в году недель? 54? Погнали. Могу драться каждую неделю, если нужно. Перед травмой я провёл три боя за год. Люди не вспоминают об этом. Мы планируем быть занятыми. Давайте дождёмся вечера боя и поговорим. Абсолютно нормально отношусь к тому, что у меня осталось два боя по контракту. И когда будет одержана победа, надеюсь, что продолжу», — приводит слова Макгрегора ESPN.
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Напомним, 12 июля на турнире UFC 329 Макгрегор проведёт реванш с американцем Максом Холлоуэем. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.
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