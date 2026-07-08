Экс-чемпион UFC собрал идеального бойца

Макс Холлоуэй собрал идеального бойца: «Борьба Хабиба, трешток Макгрегора, мое кардио»
Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй собрал идеального бойца по семи разным качествам.
«Сила Илии Топурии, мое кардио, лоу-кики Жозе Альдо, бойцовский IQ Деметриуса Джонсона, борьба Хабиба, скорость Яира Родригеса и трешток Конора Макгрегора», – сказал Холлоуэй.
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12 июля Холлоуэй проведет бой на турнире UFC 329 против Конора Макгрегора.
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