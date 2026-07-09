Стрикленд раскритиковал Bud Light из-за слухов о возможном разрыве контракта с Порье

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд выступил в поддержку экс временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье после его недавнего ареста за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Стрикленд раскритиковал компанию Bud Light на фоне слухов о том, что она может прекратить сотрудничество с Порье.

© Чемпионат.com

«Думая о Дастине, я много размышлял об этой бутылке. Я связался с ним, и он помог мне взглянуть на некоторые вещи по-другому, потому что моя первая реакция была скорее злостью и осуждением. Мне пришлось разобраться с этим. Я спросил себя: «Почему это так сильно меня разозлило?»

Bud Light потратила $ 6 млрд — $ 6 млрд — на создание образа с вечеринками у бассейна, красивыми девушками, парнем на лошади с флагом. Для меня же эта бутылка означает ад. Я видел, как мой отец приходил домой, открывал холодное пиво и превращался в ****** чудовище. Эта вещь могла разрушить мою жизнь, его жизнь и жизни поколений до него. Для меня алкоголь связан с огромным количеством страданий.

Есть множество американцев, которые пьют это пиво, любят жизнь, играют в мяч со своими детьми, и я это уважаю. Но множество людей сталкиваются с зависимостью. Им не нужно идти к дилеру — они могут просто зайти в магазин и купить столько алкоголя, сколько захотят.

Но больше всего меня разозлило то, что я поговорил с Дастином и услышал через третьих лиц, что Bud Light может отказаться от него. Позвольте сказать: это самое неамериканское ******** решение, которое только можно принять.

Вы потратили $ 6 млрд на создание образа, который заставляет человека тянуться к этому напитку каждый раз, когда ему плохо. А в самый тяжёлый момент его жизни вы думаете о том, чтобы избавиться от него?

Bud Light, если вы хотите представлять Америку, вы должны быть рядом с ним и помочь ему. Вот что по-настоящему по-американски», — заявил Стрикленд в видео, которое опубликовал в своём аккаунте в социальной сети.