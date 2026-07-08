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Пэдди Пимблетт дал совет Арману Царукяну: «Прекрати бороться в трико и будь активным в ММА»

Sports.ru

Боец UFC Пэдди Пимблетт объяснил, почему Арману Царукяну не дают бой за пояс.

Пимблетт дал совет Царукяну
© Sports.ru
«Так происходит, когда ты не дерешься, разве нет? У него одна победа за три года над бомжом по имени Дэн Хукер, которого может побить кто угодно. Будь активным и перестать участвовать в глупых борцовских схватках в трико», – сказал Пимблетт.
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Царукян провел два боя за последние два года. В апреле 2024-го он победил раздельным решением Чарльза Оливейру, а в ноябре 2025-го задушил Дэна Хукера.

Пимблетт проведет следующий бой с Бенуа Сен-Дени 12 июля на турнире UFC 329.

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