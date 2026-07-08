Пимблетт дал совет Царукяну

Боец UFC Пэдди Пимблетт объяснил, почему Арману Царукяну не дают бой за пояс.

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«Так происходит, когда ты не дерешься, разве нет? У него одна победа за три года над бомжом по имени Дэн Хукер, которого может побить кто угодно. Будь активным и перестать участвовать в глупых борцовских схватках в трико», – сказал Пимблетт.

Царукян провел два боя за последние два года. В апреле 2024-го он победил раздельным решением Чарльза Оливейру, а в ноябре 2025-го задушил Дэна Хукера.

Пимблетт проведет следующий бой с Бенуа Сен-Дени 12 июля на турнире UFC 329.