Холлоуэй высказался о предстоящем бое с Макгрегором, упомянув поединок Гейджи с Топурией
Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем бое с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором на UFC 329, который пройдёт 12 июля в Лас Вегасе.
«Это просто безумие. Многие болельщики и вообще многие люди уже списывают Конора со счетов, и это просто нелепо. Многие точно так же списывали со счетов Джастина Гэтжи, но сейчас совсем другая ситуация. У этого парня неограниченные деньги, огромное количество связей, он возвращается после тяжёлой травмы, как говорят, обрёл Бога, на бой придут его дети. Я видел его вместе с Тимом Гровером — не знаю, является ли он теперь его тренером. Он делает всё правильно», — приводит слова Холлоуэя MMAJunkie.
Напомним, ранее Джастин Гейджи победил испанца грузинского происхождения Илию Топурию на турнире UFC в Белом доме.
Корнеев о Неймаре на ЧМ-2026: «Выглядел как пришелец из прошлого века в плане игрового ритма. Сейчас подходящее время для завершения карьеры»
«Месси снял все вопросы о величайшем в истории». Чемпион НБА Харт после победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026
Ромарио заявил, что сказал бы Анчелотти «пойти ## ###» после вылета Бразилии с ЧМ. Затем бразилец извинился: «Карло – хороший человек, он этого не заслужил. Но я бы его уволил»