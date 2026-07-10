Макгрегор отказался от интимной близости

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор перед боем с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, который состоится в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, рассказал, что впервые в карьере практиковал воздержание от интимной близости во время тренировочного лагеря.

«Всё по-другому. Вчера вечером я встретился с женой. Их не было рядом. Вживую всё иначе. Я выдержал до самого конца. Я иду вперёд и посмотрю, к чему это приведёт. Это тренировка дисциплины и силы духа. Это было интенсивно. Я ревел по утрам в душе, буквально как какое-то животное. Старая школа всегда лучшая. Знаете, рубить деревья и воздерживаться. Всё это не зря передавалось из поколения в поколение. В этом есть большая польза. И я это делаю. Я делал это в этом лагере впервые. Это отличные методы тренировок. И воздержание от близости, от секса. Знаете, это дисциплина. Я чувствую себя великолепно. И у меня будет отличная субботняя ночь», — приводит слова Макгрегора Dank в социальной сети Х.