Олимпийского чемпиона по боксу задержали в Астане

Чемпиона Олимпиады-2016 по боксу Данияра Елеусинова задержали в Астане.

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Сообщается, что боксер, представляющий Казахстан, стал участником двух ДТП, а затем скрылся с места происшествия. Представители полиции утверждают, что Елеусинов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал.

Данияр Елеусинов – заслуженный мастер спорта Казахстана, олимпийский чемпион 2016 года и чемпион мира 2013 года. На профессиональном уровне он владел поясом чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO и чемпиона IBF Inter-Continental.