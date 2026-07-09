Олимпийского чемпиона по боксу задержали в Астане

Олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова задержали в Астане
Чемпиона Олимпиады-2016 по боксу Данияра Елеусинова задержали в Астане.
Сообщается, что боксер, представляющий Казахстан, стал участником двух ДТП, а затем скрылся с места происшествия. Представители полиции утверждают, что Елеусинов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал.
Данияр Елеусинов – заслуженный мастер спорта Казахстана, олимпийский чемпион 2016 года и чемпион мира 2013 года. На профессиональном уровне он владел поясом чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO и чемпиона IBF Inter-Continental.
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