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Конор Макгрегор назвал топ-10 величайших бойцов в истории ММА. Хабиб — девятый

Чемпионат.com

37-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор на YouTube-канале Complex назвал топ-10 величайших атлетов в истории смешанных единоборств.

Макгрегор назвал топ-10 величайших бойцов в истории ММА
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Топ-10 величайших бойцов в истории ММА по версии Макгрегора:

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1. Конор Макгрегор.

2. Андерсон Силва.

3. Джон Джонс.

4. Деметриус Джонсон.

5. Валентина Шевченко.

6. Аманда Нуньес.

7. Ислам Махачев.

8. Даниэль Кормье.

9. Хабиб Нурмагомедов.

10. Александр Волкановски.

В ночь на 12 июля в главном бою турнира UFC 329 ирландский звёздный боец совершит своё возвращение в октагон, где в рамках полусреднего веса сразится с американцем Максом Холлоуэем.

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