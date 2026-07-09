Макгрегор назвал топ-10 величайших бойцов в истории ММА

37-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор на YouTube-канале Complex назвал топ-10 величайших атлетов в истории смешанных единоборств.

Топ-10 величайших бойцов в истории ММА по версии Макгрегора:

1. Конор Макгрегор.

2. Андерсон Силва.

3. Джон Джонс.

4. Деметриус Джонсон.

5. Валентина Шевченко.

6. Аманда Нуньес.

7. Ислам Махачев.

8. Даниэль Кормье.

9. Хабиб Нурмагомедов.

10. Александр Волкановски.

В ночь на 12 июля в главном бою турнира UFC 329 ирландский звёздный боец совершит своё возвращение в октагон, где в рамках полусреднего веса сразится с американцем Максом Холлоуэем.